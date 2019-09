Magazine 9º Festival de Cinema Brasileiro de Goiânia começa na próxima segunda (23); confira a programação A sessão de abertura contará com as presenças da cineasta Tizuka Yamazaki e da atriz Ingra Liberato e será marcada pela homenagem in memoriam aos cineastas Rubens Ewald Filho e Luiz Cam

Começa na próxima segunda-feira (23) o 9º Festival de Cinema Brasileiro de Goiânia (FestCine). O evento tem início às 19h30, no Centro Municipal de Cultura Goiânia Ouro, com a exibição do longa “Encantados”. A sessão de abertura contará com as presenças da cineasta Tizuka Yamazaki e da atriz Ingra Liberato e será marcada pela homenagem in memoriam aos cineastas Rubens E...