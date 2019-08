Magazine 9º Festcine Goiânia abre inscrições para filmes goianos Festival, que será realizado no final de setembro, recebe propostas de interessados até 15 de agosto

O Festival de Cinema Brasileiro de Goiânia (Festcine), promovido pelo poder público municipal, está com inscrições abertas até o próximo dia 15. O evento, que não foi realizado no ano passado por falta de recursos, ocorre em 2019 entre os dias 23 e 30 de setembro, no Centro de Cultura Goiânia Ouro. Neste ano, haverá uma novidade: a 1ª Mostra de Longas Goianos Rubens Ewal...