Na era das lives, o Brasil celebrará 70 anos da primeira transmissão de TV este ano. A edição desta semana do Magazine Sonoro, podcast de cultura do POPULAR, faz um mergulho nessa história e reconta o surgimento da tecnologia em Goiás. Os convidados da edição são os jornalistas Jackson Abrão, um dos mais longevos nomes da TV no Estado, e Rogério Borges, autor de uma série de reportagens sobre o tema publicadas no POPULAR.

Diretor de Engenharia e Tecnologia de TV e Rádio do Grupo Jaime Câmara, Carlos Cauvilla também participa do programa falando sobre a revolução da TV digital e dos próximos desafios tecnológicos para o veículo de comunicação de massa. O início das transmissões de TV no Brasil ocorreu com a inauguração da TV Tupi, na cidade de São Paulo, em 18 de setembro de 1950.

No bate-papo, Jackson Abrão relembra os primórdios da TV em Goiás e de fatos pitorescos de sua carreira na TV Anhanguera, onde trabalhou por mais de 50 anos. Já Rogério Borges detalha a série de reportagens que serão publicadas quinzenalmente no POPULAR até setembro sobre o tema. A primeira já está disponível para os leitores no site do jornal.

O Magazine Sonoro tem roteiro de Rodrigo Alves, editor do Magazine, que divide a apresentação com o repórter Renato Queiroz. O podcast conta ainda com a participação do repórter Clenon Ferreira, que traz dicas de novelas disponíveis no aplicativo Globoplay para os ouvintes curtirem durante o período de isolamento social.

O programa, que estará disponível a partir de hoje em todas as plataformas de streaming, vai ao ar sempre às sextas-feiras, a cada 15 dias, comentando os principais assuntos da música, cinema, literatura, moda, teatro, artes plásticas e televisão. A edição do Magazine Sonoro é de Rodrigo Alves, com trabalhos técnicos de Deivison Moura, João Ramos e Weimer Carvalho e direção de Fabrício Cardoso, editor-executivo do POPULAR.