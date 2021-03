Magazine 5x Comédia: Peça sai dos palcos e vira série em streaming brincando com as aflições da pandemia Primeira série brasileira original do Amazon Prime Video, estreia na plataforma nesta sexta-feira (27)

Medo de ir ao mercado, preocupação com os familiares mais velhos e diversas compras de máscaras são sintomas da crise sanitária na qual estamos há mais de um ano. Também são essas as ações e sentimentos que arrebatam os personagens de 5x Comédia, primeira série brasileira original do Amazon Prime Video, que estreia na plataforma nesta sexta-feira (27). Co...