Magazine 50 tons de laranja

O aspecto retrô e psicodélico da nova capa de Laranja Mecânica já antecipa as cenas mais icônicas da versão adaptada para o cinema. A obra máxima do escritor Anthony Burgess de 1962, que originou o clássico de Stanley Kubrick uma década depois, ganhará em junho uma nova edição no Brasil publicada pela Editora Aleph. Marco na cultura pop do século 20, o livro ressurge co...