40 anos de sucesso: diretores falam sobre fama de obra-prima que ainda marca Apocalipse Now

O presente de Natal para os cinéfilos brasileiros em 1979 chegou no dia 24 de dezembro, há exatos 40 anos, quando estreou Apocalipse Now, o mais ousado e conturbado filme dirigido por Francis Ford Coppola. Com uma produção atribulada (um tufão destruiu todos os cenários, nas Filipinas, e um dos protagonistas, Martin Sheen, sofreu um ataque cardíaco), o longa co...