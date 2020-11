Magazine 4º Sapi recebe inscrições até 23 de novembro Em edição totalmente virtual, evento busca alternativas para fomentar o mercado audiovisual

A quarta edição do Sapi - Mercado Audiovisual está com inscrições abertas para as oficinas, estudos de caso, painéis e para o 1° Prêmio Cora, que busca desenvolver a produção feminina do Centro-Oeste brasileiro. Programado para os dias 1º a 4 de dezembro, o evento leva os participantes para um espaço virtual novo e exclusivo, com programação voltada a pensar alternativas d...