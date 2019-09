Magazine 4º Festival Macellaio será realizado no Country Clube

Com serviço open food de carnes especiais e acompanhamentos, além de open bar durante sete horas de festa, a 4ª edição do Festival Macellaio será realizada no Country Clube de Goiás neste sábado, a partir do meio-dia. Nesta edição, 18 chefs assadores foram convidados e o som será comandado pelas Bandas Berilo e Two Wolves, com pop rock, além de DJs. O chef Rodrigo de M...