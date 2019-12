Magazine 4ª edição do Goiânia Rock City reúne 20 bandas da nova geração do rock goiano Se apresentarão grupos como Rural Killers, Desert Crows, Black Lines, GASP, Blowdrivers e Cowboys From Hill

A 4ª edição do Goiânia Rock City será realizada nesta sexta-feira e no sábado, no Centro Cultural Martim Cererê. O festival contará com 20 bandas da nova geração do rock goiano. Se apresentarão grupos como Rural Killers (foto), Desert Crows e Black Lines. No primeiro dia, o show de abertura será a partir das 20h30, com a banda GASP, que une diversas referências do rock alte...