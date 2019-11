Magazine 3ª edição do Festival Entreatos será apresentado no Teatro-Escola Basileu França 3ª edição do Festival Entreatos será apresentado no Teatro-Escola Basileu França

Leveza, força e beleza bem distribuídas em cada movimento. A dança contemporânea é a protagonista da 3ª edição do Festival Entreatos, neste domingo, às 20 horas, no Teatro-Escola Basileu França. Na programação, apresentações dos espetáculos Por Cima da Pele (foto), Impressões na Pele, Agô e Labirinto. A direção é da professora de balé e coordenadora de dança do Basi...