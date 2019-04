Magazine 29º Cine Ceará abre inscrições para longas e curtas-metragens

O Cine Ceará – Festival Ibero-americano de Cinema está com inscrições abertas para as mostras competitivas Ibero-americana de Longa-metragem e Brasileira de Curta-metragem da 29ª edição, que será realizada em setembro de 2019 em Fortaleza, tendo como principal palco o Cineteatro São Luiz (foto). As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 31 de maio, excl...