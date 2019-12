Magazine 25 anos de sucesso Celebrado álbum da canadense Alanis Morissette vira espetáculo na Broadway

O Jagged Little Pill, álbum de estreia de Alanis Morissette, vai completar 25 anos em 13 de junho de 2020. Para comemorar a ocasião, a cantora estreou na quinta-feira, um espetáculo na Broadway de mesmo nome e que utiliza como pano de fundo para a história as músicas do celebrado disco de 1995.Escrita pela estreante no teatro Diablo Cody, que ganhou o Oscar...