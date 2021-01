Magazine 2021 marca o centenário de Paulo Freire. e homenagens são previstas em várias partes do Brasil Patrono da Educação Brasileira, Freire escreveu várias obras em que apresenta suas ideias de democratização do aprendizado e seu método de alfabetização, sobretudo de adultos

Um dos nomes que serão mais comentados no Brasil em 2021, podem anotar aí, será o do educador Paulo Freire. Inimigo número um do atual governo, que vê nos trabalhos do pedagogo uma ameaça de aliciamento comunista, o mais proeminente nome da educação brasileira é louvado dentro e fora do Brasil, sendo o autor nacional mais estudado no exterior. O ano que começa marca o ...