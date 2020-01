Magazine 2º Encontro de Som&Luz inicia inscrições gratuitas para atividades

Estão abertas as inscrições para as atividades do 2º Encontro de Som & Luz. O evento será realizado entre 8 e 13 de fevereiro, no Itego Basileu França, em Goiânia. Serão feitas palestras, mesas-redondas, capacitação profissional, apresentação de trabalhos acadêmicos e outros, totalizando quase 30 atividades na programação. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas a...