A segunda temporada de "Emily em Paris" já tem data de estreia confirmada, e será disponibilizada em 22 de dezembro ao público. O anúncio foi feito durante o festival Tudum, promovido pelo serviço de streaming, Netflix, neste sábado (25).

A renovação da série já havia sido confirmada em novembro do ano passado, após o sucesso da primeira temporada. As gravações da nova temporada foram anunciadas em maio.

A série foi assistida em 58 milhões de domicílios nos 28 dias após seu lançamento, no dia 2 de outubro. Com isso, foi a comédia mais vista do serviço de streamming em 2020, ficando atrás apenas de dramas como "Bridgerton", "The Witcher" e "Lupin".

A trama é estrelada por Lily Collins, que interpreta a executiva de marketing Emily. Moradora de Chicago, ela acaba se mudando inesperadamente para Paris, onde tenta conviver com as diferenças entre o modo de vida americano e o francês.

Além da protagonista, estarão de volta ao elenco Lucas Bravo, Ashley Park, Philippine Leroy-Beaulieu, Samuel Arnold, Camille Razat e Bruno Gouery. Entre os nomes que terão participação na nova temporada estão Kate Walsh, William Abadie e Arnaud Viard.

"Como atriz, artista e criativa, o presente mais significativo é se conectar com as pessoas por meio de sua arte de alguma forma", disse Collins em comunicado divulgado pela Netflix. "É uma honra estar associada a um projeto que proporcionou às pessoas o alívio muito necessário durante um momento difícil, quando todos procuravam um motivo para sorrir e rir."

"Não só interpretar Emily me ensinou mais sobre mim, mas também sobre o mundo ao meu redor", avaliou. "Eu não poderia estar mais feliz por estar de volta a Paris para a segunda temporada para expandir essas lições, continuar a crescer e aprender ainda mais sobre esta bela cidade e todas as suas características com Emily."

O criador da série, Darren Star, disse que "desde o início, sempre quisemos criar essa bela vista cinematográfica de Paris". "O momento do lançamento da série foi fortuito para nós, já que todos ao redor do mundo puderam se tornar viajantes de poltrona e viver indiretamente por meio de nosso elenco", afirmou. "Não poderíamos estar mais orgulhosos e estamos ansiosos para trazer mais alegria aos nossos fãs ao iniciarmos a produção da segunda temporada."