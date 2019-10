Magazine 19ª Goiânia Mostra Curtas recebe 10 mil pessoas e divulga lista de premiados Festival exibiu quase 90 filmes além de oferecer atividades de formação e capacitação

Após seis dias de eventos com a exibição de mais de 90 filmes, terminou, neste domingo (13), a 19ª Goiânia Mostra Curtas. O evento de encerramento foi marcado por homenagens e entrega de prêmios aos melhores curtas-metragens apresentados. No total, a estimativa da organização é de que 10 mil pessoas tenham passado pelo evento que além das mostras competitivas e não c...