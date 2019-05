Magazine 19ª Goiânia Mostra Curtas abre inscrições para filmes

Estão abertas, até 4 de julho, as inscrições para filmes na 19ª Goiânia Mostra Curtas pelo site www.goianiamostracurtas.com.br. A participação é gratuita e os filmes vencedores das mostras competitivas levam o Troféu Icumam, além de prêmios em produtos e serviços fornecidos por parceiros da indústria cinematográfica, com foco no incentivo à produção. Além do júri popula...