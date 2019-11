Magazine 160 Cartas eróticas do criador de James Bond serão leiloadas O conjunto será vendido em um leilão on-line entre 3 e 10 de dezembro e está avaliado entre 200 mil e 300 mil libras (US$ 260 mil e US$ 390 mil)

Cartas com alto teor sexual do escritor britânico Ian Fleming, criado do célebre agente 007 James Bond, ao amor de sua vida serão leiloadas em Londres em dezembro, anunciou a Sotheby's. O conjunto de 160 cartas cobre duas décadas, desde o primeiro encontro secreto com Ann Charteris, então casada com seu primeiro marido, até seu próprio matrimônio com el...