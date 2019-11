Magazine 15 de novembro de 1889: o dia que mudou os destinos do Brasil definitivamente Nos 130 anos da Proclamação da República, o Brasil lembra o fim da monarquia e a instalação do novo regime num episódio cheio de curiosidades e personagens improváveis

Deodoro da Fonseca era um homem com histórico de fidelidade ao Império brasileiro. Combateu na Guerra do Paraguai por seis anos e foi ferido na Batalha de Itororó. Por atos de bravura, galgou a hierarquia dos quartéis, até chegar ao posto de marechal. Em 1889, ele não era um “militar de pijama”, como uma versão corrente prega, mas sim um oficial magoado com a mon...