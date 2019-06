Magazine 15ª edição do Arraiá de Itumbiara começa nesta terça-feira (25) com show de Maiara e Maraísa Expectativa é que mais de 200 mil pessoas passem nos seis dias de duração da maior festa filantrópica do Brasil, que conta com renomados artistas, como Luan Santana e Sorriso Maroto; confira os shows

Começa nesta terça-feira (25) o tradicional Arraiá de Itumbiara, que chega a sua 15ª edição este ano. A abertura, no Espaço Arraiá, na Avenida Beira Rio, conta com o show da dupla Maiara e Maraísa. O evento, que é considerado o maior de caráter beneficente do País, será realizado de 25 a 30 de junho com shows de artistas renomados, como Luan Santana, Sorriso Maroto e...