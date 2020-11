Magazine 14º Encontro Goiano de Malabares e Circo promove atividades sobre arte circense Com programação online, a proposta é que o evento foque em atividades profissionalizantes, além de discussões sobre linguagem circense

Enquanto o bambolê é incendiado, a artista circense Susana Santos, 31, balança para que o fogo dance ao seu redor. A goiana e outras dez mulheres espalhadas pela América Latina - Brasil, Venezuela, Colômbia e Uruguai - se reúnem no coletivo Muié do Riso para apresentação especial na 14ª edição do Encontro Goiano de Malabares e Circo, que começa neste domingo,...