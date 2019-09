Magazine 13ª Primavera dos Museus tem programa especial em Goiânia

Os museus Zoroastro Artiaga, Pedro Ludovico, Imagem e do Som (MIS) e Museu de Arte Contemporânea (MA) abrem suas portas até o próximo sábado com programação especial na 13ª Primavera dos Museus. Entre as ações estão oficinas, palestras, mesas redondas e rodas de conversa. As atrações ocorrem em horários diversos. A iniciativa, que partiu do Instituto Brasileiro de Museu...