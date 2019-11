Premiado com nada menos do que o Urso de Ouro no Festival de Berlim 2019, o longa franco-israelense Synonymes, de Nadav Lapid, marca o lançamento da 13ª Mostra O Amor, a Morte e as Paixões. A exibição do filme, que só chega aos cinemas brasileiros no dia 12 de dezembro, será nesta quarta-feira, às 19h30, no Lumière Banana Shopping, e é a primeira de uma série de sessões, tipo degustação, marcadas para acontecer até o início do festival, cuja data já foi confirmada pela organização: de 12 a 26 de fevereiro de 2020.

De acordo com o crítico de cinema e curador da mostra, Lisandro Nogueira, as chamadas sessões degustação servem como uma prévia do que o público verá no evento, que pelo segundo ano consecutivo será realizado no Banana Shopping. “Quando mudamos o endereço do festival, antes realizado no Shopping Bougainville, nada era certo. Mas, levando em conta a experiência do ano passado, nossas expectativas são as melhores. A projeção das salas de cinema do Banana Shopping é uma das melhores da cidade.”

Segundo Lisandro, a escolha de Synonymes reflete a curadoria que vem sendo costurada por temas como o universo feminino, amores neorromânticos e dilemas contemporâneos. “Estou trabalhando na curadoria há meses e o resultado está ficando lindo. Tem o melhor do cinema nacional, os cotados para o Oscar e títulos vencedores de premiações nacionais e internacionais. No caso do drama Synonymes, que tem os mesmos coprodutores de Bacurau, a ideia é abordar a questão da imigração de um jeito leve e tocante”, adianta.

SERVIÇO

Lançamento: 13ª Mostra O Amor, a Morte e as Paixões

Filme: Synonymes, de Nadav Lapid

Data: Quarta-feira (20), às 19h30

Local: Sala 1 do Lumière do Banana Shopping (Av. Araguaia, nº 376, Centro)

Ingressos: R$ 12

Informações: 3521-4600