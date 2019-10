Magazine 111, novo disco de Pabblo Vittar, chega em clima de celebração Com muitos singles e feats internacionais, a cantora se consolidou no cenário pop nacional e chegou a ganhar o título de drag queen mais escutada no Spotify e no YouTube

Pouco mais de dois anos se passaram entre o lançamento de Vai Passar Mal, primeiro álbum de estúdio da cantora Pabllo Vittar, e 111, que chegou ontem às plataformas digitais. Com mais um disco (Não Para Não, de 2018), muitos singles e feats internacionais no meio tempo, Pabllo se consolidou no cenário pop nacional – e chegou a ganhar o título de drag queen mais...