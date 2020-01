Magazine 10 anos sem Poteiro

Em junho de 2020 se completa dez anos da morte de Antonio Poteiro. Nascido numa aldeia de Braga, na Província do Minho, norte de Portugal, Antonio Batista de Souza, conhecido como Antonio Poteiro, emigrou para o Brasil com quase dois anos de idade fixando-se inicialmente em São Paulo. Mais tarde, se mudou para Araguari (MG), onde viveu sua juventude. A vida artística teve in...