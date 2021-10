Magazine 10ª temporada de The Voice Brasil estreia em outubro e terá quinto time Para celebrar os 10 anos do programa no Brasil, a edição contará com Carlinhos Brown, Claudia Leitte, Iza e Lulu Santos como técnicos e trará o pentacampeão Michel Teló como quinto técnico

O reality musical The Voice Brasil (Globo) chega em sua 10ª temporada neste ano, já com data de estreia definida e novidades na dinâmica da competição. A nova temporada irá começar no dia 26 de outubro, após a novela das 21h. Para celebrar os 10 anos do programa no Brasil, a edição contará com Carlinhos Brown, Claudia Leitte, Iza e Lulu Santos como técnicos e trar...