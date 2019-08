Magazine

Segunda-feiraMarcos tem uma ideia para alavancar as vendas da editora. Paloma se disfarça de funcionária do laboratório e consegue achar o nome de Alberto nos arquivos. Ramon diz a Paloma que Leo trabalha na editora Prado Monteiro e que pode pedir a ele o endereço de Alberto. Marcos diz a Cristoban e Mercedes que eles cuidarão do bar. Alberto vê Paloma ...