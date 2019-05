Magazine 1º Parada Beer une programação com cervejas especiais e música em Goiânia

Goiânia recebe nesta sexta-feira e neste sábado a primeira edição do Parada Beer – Festival de Cervejas Especiais. A animação ficará por conta da banda Heróis de Botequim (foto), DJs convidados e diversas outras atrações. Com mais de 30 tipos de chope, o festival será realizado no Comfort Suítes Flamboyant, na sexta-feira, das 17 horas às 23h30, e no sábado, do meio-...