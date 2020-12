Magazine Último episódio do ano de Simples Assim, comandado por Angélica, aborda questões de fé Na dinâmica de abertura, líderes ou adeptos de diferentes religiões do país vão responder às perguntas da apresentadora sobre como cada uma delas trata temas como a empatia, o amor ao próximo e a união

O último Simples Assim do ano 2020 trata de um tema universal: a fé. Até quem é ateu pode ter fé no time de coração ou recorrer, ainda que escondido, a uma superstição para a virada do ano. É sobre tudo isso que Angélica vai ouvir neste último sábado de 2020. Na dinâmica de abertura, líderes ou adeptos de diferentes religiões do país vão responder às perguntas...