Magazine Último episódio de 'The Big Bang Theory' é o mais visto da TV americana em 2019 Número de espectadores superou os 23 milhões. Episódio final da série vai ao ar no Brasil apenas em 2 de junho

Que The Big Bang Theory é a série queridinha dos americanos ninguém duvida. Mas dados da Nielsen divulgados nesta terça-feira (21) revelam que o último episódio foi o mais assistido da TV nos Estados Unidos em 2019. O capítulo The Stockholm Syndrome teve 23,44 milhões de espectadores. Os dados já contabilizam a transmissão ao vivo nos Estados Unidos e as reprises ...