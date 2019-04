Magazine Última temporada de Game of Thrones estreia neste domingo Considerada a série mais popular do mundo, principal série da HBO caminha para seu desfecho ainda com muitas brechas abertas

O inverno chegou, dragões voam e uma legião de mortos vivos caminham em direção a Westeros. As apostas foram feitas e teorias surgem a todo vapor sobre a oitava e última temporada de Game of Thrones (GoT), que estreia hoje em exibição mundial. Sucesso de público desde 2011, o programa é o atual carros-chefe da emissora americana HBO, que o produz. Até 19 d...