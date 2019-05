Magazine Última temporada de 'Game of Thrones' é série de TV mais vista dos últimos anos HBO informa que 17,5 milhões de pessoas assistiram ao primeiro episódio da 8ª temporada de 'GoT'

A 8º e última temporada de Game of Thrones estreou dia 14 de abril e já ultrapassou a média global de audiência de todas as séries de TV lançadas nos últimos quatro anos, de abril de 2015 a abril de 2019. Os dados são da empresa de análise de conteúdo televisivo Parrot Analytics, em parceria com o Guinness World Records. O editor-chefe do Guinness, Craig ...