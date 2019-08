Magazine Última semana de abstratas e naturezas em centro de compras

Segue até esta quinta-feira mostra com trabalhos da artista Simone Staffa, que reúne obras abstratas e de natureza morta que se destacam pela intensidade das cores (foto). Ao todo, 14 telas estão dispostas visitação gratuita no piso 1 do Buriti Shopping. Nascida em São Paulo, Simone Staffa se apaixonou ainda na adolescência por Goiânia, onde reside até hoje. Desde a infâ...