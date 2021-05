Em madrugada (domingo, 02) de top 4 animada pela última festa do BBB 21, Camilla de Lucas, Juliette, Fiuk e Gilberto aproveitaram o clima de alegria e descontração para abrir o coração e soltar o verbo.Na onda "de tudo um pouco", o show ecoou nas vozes de Alceu Valença a Luan Santana, passando por Justin Bieber, Tiesto, David Guelta à praticamente desconhecida - para os brothers e sisters - Bebe Rexha, intercalado por muitos momentos vividos pelos jogadores em outras festas do reality.

A cada atração, os comentários, alguns prá lá de picantes; outros emocionados, criaram um clima de despedida, com direito a declarações de amor, choro e promessas de amizade eterna.

Fiuk reclamou da produção ao aparecer no telão sentado durante a festa top 5. "Nessa, eu tava sentado, porra. Várias músicas eu dançando e eles pegaram essa que eu tô sentado, porr!".

Durante o show de Luan Santana, Fiuk disse que deixaria Gil ter um crush pelo cantor fora da casa. A resposta foi um sonoro "te amo".

O mais solto na animação e nas declarações, Gilberto protagonizou cenas hilárias e inusitadas. Se rebolou ao som de "Amor de Que", de Pabllo Vittar diante de Fiuk. O filho de Fábio Jr. deu tapinhas no traseiro de Gil e puxou o brother para seu colo.

Aproveitando o momento intimista, o doutorando em economia comemorou: "Que delícia, que volume! Eu senti um amor, uma potência, uma coisa!". E considerou o momento a vitória no BBB.

A cada show, brothers e sisters se empolgavam e se declaravam. Juliette agradeceu Camilla, Fiuk e Gil por terem a auxiliado na convivência na casa e enalteceu a chegada do trio na semifinal. E relatou que cada um foi seu primeiro apoiador em algum momento.

A maquiadora foi aos prantos, acompanhada por Gilberto por tanta emoção no show de Alceu Valença. O cantor e os dois participantes são nordestinos.

A canção de abertura "La Belle de Jour" foi entoada por Gil e Juliette numa adaptação 'La Belle de Gil e Ju'.

A maquiadora também protagonizou uma saia-justa com Fiuk quando Luan Santana apareceu no telão. Derretida em elogios ao ídolo sertanejo pop, beijou o rosto do cantor no telão e despertou ciúme em Fiuk. Juliette avisou que no telão é platônico, e na casa do BBB é real. De novo, Gil entrou em cena e disputou Fiuk: "Ele é meu, então!"

No estilo observador low profile, Camilla de Lucas ouviu Gil se declarar a Fiuk e questionou o brother: "Fala a verdade, você está ou não apaixonado pelo Fiuk?". A pergunta ficou sem resposta.

A "vida real" na casa do BBB segue depois da festa com o paredão entre Camilla de Lucas, Juliette e Gilberto, que vai definir quem entra na reta final.