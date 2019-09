Magazine Última edição do Domingo no Circo em Goiânia Evento oferece espetáculos e oficinas gratuitas no Laheto neste domingo

O projeto Domingo no Circo, desenvolvido pelo Circo Laheto em parceria com a Enel, apresenta neste domingo, sua última edição em 2019. O evento traz o espetáculo Pequeno Projeto de Poema Franco (foto), além de apresentações e oficinas circenses com a trupe do Laheto. As atrações são gratuitas e abertas ao público. A partir das 16 horas, o evento oferece o...