Magazine Última chamada Professores e administrativos da Escola do Futuro em Artes Basileu França cumprem aviso prévio por conta de fim de contrato com atual OS. Novo chamamento está em andamento, segundo o governo

O ano letivo da Escola do Futuro em Artes Basileu França mal começou e os 2 mil alunos em pleno andamento de aulas foram pegos de surpresa com a notícia sobre o fim dos contratos vigentes dos atuais servidores do teatro-escola. Sob tutela da Secretaria Estado de Desenvolvimento e Inovação (Sedi), o contrato da instituição com a Organização Social (OS) Centro de ...