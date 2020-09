Magazine 'Órfãos da Terra' vence prêmio de melhor série dramática no Seoul Internacional Drama Awards Premiação elege as produções televisivas internacionais

A novela "Órfãos da Terra" (Globo, 2019) venceu a categoria de melhor série dramática da 15ª edição do Seoul Internacional Drama Awards, premiação da Coreia do Sul, conhecida por eleger as melhores produções televisivas internacionais. A novidade foi informada ao vivo durante a transmissão do telejornal Bom Dia Brasil nesta terça-feira (15). Essa não é a primeira vez qu...