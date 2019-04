Magazine Órfãos da Terra, novela que estreia nesta terça, apresenta trajetórias e desventuras dos refugiado Por meio do choque de culturas e uma paisagem que intercala Brasil e Oriente Médio, Órfãos da Terra amplia o olhar sobre os refugiados em uma história à la Romeu e Julieta

Filha de retirantes nordestinos, a escritora Thelma Guedes sempre ouviu as histórias de seus pais, que foram parar no Sudeste para fugir da seca do Nordeste. “Eles se sentiam como refugiados”, conta. Já a autora Duca Rachid, é descendente de imigrantes, metade árabe, metade portuguesa: o avô era libanês, a avó veio de Portugal. Foi pensando nas trajetórias, aven...