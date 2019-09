Magazine Órfãos da Terra: Dalila confessa que matou Paul: 'Eu matei o pai da minha filha!' Confira o resumo completo do capítulo desta terça-feira (17) de "Órfãos da Terra"

Dalila se desespera com o depoimento de Fauze. Latifa/Rebeca e Ester exigem que Abner encontre outro emprego. A Juíza aceita incluir no processo a prova contra Dalila apresentada por Fauze. Letícia se anima com o relato de Faruq sobre seu trabalho no hospital e pensa em se juntar a ele....