Óleo extraído do pequi pode diminuir dores nas articulações e nas costas

O pequi, quem diria, também conquistou atletas. Pesquisas recentes apontam que o óleo extraído do fruto pode diminuir as dores nas articulações e nas costas. Para as pessoas que possuem um ritmo intenso de atividades físicas, utilizar o óleo pode ser uma boa saída para otimizar os treinos. A explicação é que a suplementação com óleo de pequi pode prevenir danos oxidati...