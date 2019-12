Magazine Óculos redondos de John Lennon são vendidos por US$ 183 mil Esquecidos no banco de trás de um carro em 1968, os óculos foram colocados à venda por Alan Herring, motorista de Ringo Starr e George Harrison

Os icônicos óculos de sol redondos de John Lennon foram vendidos nesta sexta-feira (13) por 137.500 libras (cerca de US$ 183.000), 20 vezes mais do que o preço estimado, em um leilão on-line organizado pela Sotheby's em Londres. Esquecidos no banco de trás de um carro em 1968, os óculos foram colocados à venda por Alan Herring, motorista de Ringo Starr e George Harris...