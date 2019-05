Magazine Ícone do teatro Morre, aos 89 anos, o diretor de teatro Antunes Filho, que influenciou várias gerações de atores no Brasil

Um dos mais importantes encenadores do teatro brasileiro, o diretor Antunes Filho morreu aos 89 anos, na quinta-feira. Ele estava internado desde a semana no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, com câncer de pulmão. O diretor completaria 90 anos em 12 de dezembro. Antunes Filho morreu como planejava: sem se afastar do palco. Sua última peça, Eu Estava em ...