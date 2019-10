Magazine Éramos Seis: Zeca (Eduardo Sterblitch) rouba beijo de Olga (Maria Eduarda de Carvalho) Confira o resumo completo do capítulo desta quinta-feira (3) de "Éramos Seis"

Confira o resumo completo do capítulo desta quinta-feira (3) de "Éramos Seis" Júlio pede para Marion ir embora. Lola escreve para as irmãs dizendo para não irem, mas Júlio a impede de enviar a carta. Almeida se ofende com uma brincadeira de Júlio. Lúcio não passa no teste de Tião, e Alfredo se irrita. Tia Candoca envia um presente inusitado para Julinho. Zeca beija ...