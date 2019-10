Magazine Éramos Seis: Shirley toma decisão delicada e Afonso fica arrasado Confira o resumo completo do capítulo desta quarta-feira (23) de "Éramos Seis"

Confira o resumo completo do capítulo desta quarta-feira (23) de "Éramos Seis" Genu encontra um cartão do Hotel dos Viajantes no paletó de Virgulino. Candoca demonstra sua desconfiança com Almeida para dona Maria. Almeida tenta contar a verdade para Clotilde. Júlio se desespera quando Marlene comenta que não tem mais dinheiro. Virgulino convida Afonso para ir com...