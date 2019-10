Magazine Éramos Seis: Olga passa mal e preocupa Zeca Confira o resumo completo do capítulo desta segunda-feira (28) de "Éramos Seis

Confira o resumo completo do capítulo desta segunda-feira (28) de "Éramos Seis Almeida conta para Júlio a conversa que teve com Clotilde. Olga passa mal e Zeca se preocupa. Virgulino é preso. Júlio e Almeida vão à delegacia para ajudá-lo. João procura Afonso. João tenta convencer Afonso a aceitar que Inês vá morar com ele e Shirley. Júlio e Almeida tiram Virgulino da cad...