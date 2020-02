Magazine Éramos Seis: Lola se revolta e ofende Almeida Confira o resumo da sua novela das seis desta quarta-feira (12)

Clotilde volta para Itapetininga. Afonso desconfia do comportamento de Shirley. Inês pede que Shirley deixe Afonso em paz. Almeida visita Lola. Afonso sugere sair novamente com Lola. Dona Maria se preocupa com o retorno de Clotilde. Felício afirma a Marcelo que não desistirá de seu amor por Isabel. Adelaide leva Justina ao consultório de Selma. Adelaide confronta Emília. L...