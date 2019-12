Magazine Éramos Seis: Lola se desespera ao descobrir nova dívida Confira o resumo completo do capítulo desta sexta-feira (27) de "Éramos Seis"

Confira o resumo completo do capítulo desta sexta-feira (27) de "Éramos Seis" Carlos termina o namoro com Mabel. Lúcio reclama do baile e Isabel se irrita. Clotilde pensa em Almeida. Adelaide e Alfredo se amam. Soraia consegue colocar pó de mico na roupa de Lili. Carlos procura Inês. Soraia vê Julinho ajudando Lili e avisa a Lúcio, que se enfurece ao ver a cena. ...