Magazine Éramos Seis: Lola se apavora com pedido de Clotilde: 'Eu não posso fazer isso!' Confira o resumo completo do capítulo desta quinta-feira (12) de "Éramos Seis

Confira o resumo completo do capítulo desta quinta-feira (12) de "Éramos Seis Lola teme se separar de Durvalina, mas reflete sobre a conversa com Clotilde. Emília contrata Gusmões para encontrar Adelaide. Zeca, Olga e as crianças procuram pelas economias de Candoca que Justina enterrou. Durvalina garante que estará sempre ao lado de Lola. Carlos não consegue conver...