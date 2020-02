Magazine Éramos Seis: Lola reencontra Alfredo na guerra e se emociona Confira o resumo da sua novela das seis desta quarta-feira (26)

Lola e Afonso declaram seu amor um pelo outro. Assad não aceita que Soraia fique com Julinho. Marcelo ampara Lili. Isabel diz a Felício que deseja ser sua mulher. Adelaide e o capitão flagram Alfredo e Inês juntos. Maria e Clotilde incentivam Lola a ficar com Afonso. Afonso sofre um acidente na estrada. Adelaide alerta Inês sobre Alfredo. Julinho conversa com Assad e...