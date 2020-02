Magazine Éramos Seis: Lola perde a paciência e bate boca com Shirley Confira o resumo da sua novela das seis desta sexta-feira (28)

Afonso é tratado por médicos, que afirmam não terem pistas da identidade do paciente. Almeida e Natália não conseguem se entender. Clotilde confessa a Olga que se arrependeu de ter lhe dado Chiquinho. Lúcio repreende Alfredo por seu comportamento com as mulheres. Zulmira finge interesse pelos doces de Lola e investiga sua casa. Maria conversa com Clotilde sobre Chiquinho. I...